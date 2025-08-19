Pane di Gela, Donegani: "Disponibili a collaborare con il comitato"

Le dichiarazioni di Donegani

Gela. Il segretario regionale PeR Miguel Donegani interviene sulla costituzione del Comitato per il pane di Gela. "PeR si complimenta con Riccardo Ascia ideatore del progetto “pane di Gela” e con il direttivo e tutti i fondatori. Ho già contattato Ascia complimentandomi per la nascita del comitato, ho dato la mia disponibilità personale e di tutto il movimento PeR ad aiutare il percorso di crescita e valorizzazione del nostro pane supportando il comitato. Occorre creare un modello nuovo di valorizzazione della nostra materia prima, che non dovrà solo ridursi ad iniziative sporadiche ma un progetto lungimirante che dia valorizzazione e prospettiva. PeR come é noto punta tanto sulla formazione, la cultura e la valorizzazione del nostro territorio. Proporremo al comitato anche degli incontri nella nostra scuola di formazione sulla cultura del pane di gela e la promozione del nostro territorio e saranno loro a decidere in piena autonomia il da farsi. Noi diamo la massima disponibilità e lo faremo sempre con tutti quelli che proporranno sul territorio iniziative che ne valorizzano la propria identità", si legge in una nota.

In foto il segretario PeR Miguel Donegani