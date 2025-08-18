Pane di Gela, Cirignotta: "Pronti a collaborare con il Comitato"

"L’attività del Comitato, volta a promuovere la salvaguardia di questa eccellenza, avrà inevitabilmente ricadute positive sullo sviluppo economico e turistico della nostra comunità", dice inoltre Cirignotta

Gela. L'iniziativa che ha condotto alla costituzione del Comitato per il riconoscimento del pane di Gela trova l'assenso anche del neo segretario di Forza Italia Vincenzo Cirignotta. "Forza Italia esprime il proprio sostegno all’iniziativa promossa dal Comitato “Pane di Gela”, finalizzata alla valorizzazione e alla tutela di uno dei prodotti più rappresentativi della tradizione e dell’identità del territorio gelese. Il Pane di Gela costituisce un elemento di riconoscimento storico e culturale, frutto di competenze artigianali tramandate nel tempo e simbolo di una comunità che mantiene vivo il legame con le proprie radici. L’attività del Comitato, volta a promuovere la salvaguardia di questa eccellenza, avrà inevitabilmente ricadute positive sullo sviluppo economico e turistico della nostra comunità. Forza Italia ribadisce la propria disponibilità a collaborare con il Comitato, al fine di sostenere un progetto che possa valorizzare il patrimonio enogastronomico di Gela e favorirne la più ampia diffusione e riconoscibilità", riferisce Cirignotta con una nota.

In foto il segretario FI Vincenzo Cirignotta