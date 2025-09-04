Quotidiano di Gela

"Palliantinu", tre giorni fra tradizione, gare e spirito della città

Il programma completo

A cura di Redazione
04 settembre 2025 12:25
"Palliantinu", tre giorni fra tradizione, gare e spirito della città -
Eventi
Condividi

Gela. Ritorna la tradizione del Palliantino, l’attesissima gara sulla trave insaponata in mare che unisce sport, folklore e comunità. Tre giorni di sfide, musica e divertimento in onore della Patrona, Maria S.S. d’Alemanna, promossa dal Comune di Gela, Assessorato al Turismo.

PROGRAMMA

𝐒𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟔 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞

Ore 10:00 → Inaugurazione della tradizione con la salita dei bambini

Ore 10:45 → Competizione ufficiale per conquistare la bandiera dell’Alemanna

Ore 12:30/13:00 → Il vincitore sfilerà in mare portato in spalla dagli altri partecipanti

𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟕 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞

Ore 09:00 → Intervista al campione del giorno precedente

Ore 10:00 → Inaugurazione della giornata con la salita dei bambini

Ore 10:45 → Competizione ufficiale

Ore 12:30/13:00 → Il vincitore sfilerà in mare portato in spalla dagli altri partecipanti

𝐋𝐮𝐧𝐞𝐝ì 𝟖 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞

Ore 07:00 → Ritrovo e relax per tutti i partecipanti

Ore 08:00 → Foto di gruppo

Ore 09:00 → Intervista al campione del giorno precedente

Ore 09:30 → Inizio della competizione accompagnata dalle marce della banda musicale dal vivo

Ore 10:00 → Gara speciale con adulti in maschera e bambini

Ore 11:00 → Ultima grande sfida per conquistare la bandiera dell’Alemanna

Ore 12:30/13:00 → Proclamazione del campione dell’edizione e premiazioni

Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela