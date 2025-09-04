"Palliantinu", tre giorni fra tradizione, gare e spirito della città
Il programma completo
Gela. Ritorna la tradizione del Palliantino, l’attesissima gara sulla trave insaponata in mare che unisce sport, folklore e comunità. Tre giorni di sfide, musica e divertimento in onore della Patrona, Maria S.S. d’Alemanna, promossa dal Comune di Gela, Assessorato al Turismo.
PROGRAMMA
𝐒𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟔 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞
Ore 10:00 → Inaugurazione della tradizione con la salita dei bambini
Ore 10:45 → Competizione ufficiale per conquistare la bandiera dell’Alemanna
Ore 12:30/13:00 → Il vincitore sfilerà in mare portato in spalla dagli altri partecipanti
𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟕 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞
Ore 09:00 → Intervista al campione del giorno precedente
Ore 10:00 → Inaugurazione della giornata con la salita dei bambini
Ore 10:45 → Competizione ufficiale
Ore 12:30/13:00 → Il vincitore sfilerà in mare portato in spalla dagli altri partecipanti
𝐋𝐮𝐧𝐞𝐝ì 𝟖 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞
Ore 07:00 → Ritrovo e relax per tutti i partecipanti
Ore 08:00 → Foto di gruppo
Ore 09:00 → Intervista al campione del giorno precedente
Ore 09:30 → Inizio della competizione accompagnata dalle marce della banda musicale dal vivo
Ore 10:00 → Gara speciale con adulti in maschera e bambini
Ore 11:00 → Ultima grande sfida per conquistare la bandiera dell’Alemanna
Ore 12:30/13:00 → Proclamazione del campione dell’edizione e premiazioni