Pallavolo, Nuova Città Gela con novità: Bonaccorso lascia la panchina, La Rosa dg

Prime novità in vista della prossima stagione

Gela. Arrivano le prime novità in casa Nuova Città di Gela. Coach Massimo Bonaccorso, come vi avevamo annunciato in seguito alla finale vinta contro l’Original Kondor, lascia la panchina giallorossa. L’anno prossimo rimarrà in società nelle vesti di direttore sportivo. Di contro, Fortunato La Rosa diventa il nuovo direttore generale del sodalizio locale.

“Qualche mese fa avevo già annunciato alla società che sarebbe stato l’ultimo anno in panchina come allenatore perchè mi era un po’ pesante conciliare questo ruolo con il mio lavoro, a maggior ragione con il salto di categoria diventa davvero difficile ed impegnativo - dichiara Bonaccorso - chiedi di avere un ruolo meno operativo in campo e, dopo lunghe trattative perché Claudio e Daniele erano contrari, siamo giunti a questa ufficialità. È un ruolo che ho già ricoperto in passato anche a più alti livelli, è un ruolo che mi piace e che ricoprirò con impegno in collaborazione con Fortunato, con il quale ci siamo messi subito a lavoro con la speranza di riuscire a costruire una squadra competitiva che possa ben figurare in campionato".

“Si chiude un ciclo di 3 anni nel quale abbiamo fatto qualcosa di inimmaginabile. Adesso si apre un nuovo ed entusiasmante percorso - afferma La Rosa - lavorare con Massimo ha contribuito alla mia crescita professionale, sportivamente parlando, ed oltre ad essere un amico è una persona che profondamente conosce il mondo della pallavolo".