Palio dell'Alemanna e "Gela in centro", sabato sera storia e divertimento
Palio dell'Alemanna e poi Gela in centro
A cura di Redazione
26 agosto 2025 13:00
Gela. Eraclea in Festa 2025. Sabato 30 agosto, un tuffo nel Medioevo tra Corteo storico, Musici & Sbandieratori, Spettacoli di fuoco, Danza, Palio.
Ore 19:00 esibizione dei gruppi nelle vie e piazze
Ore 20:30 partenza del corteo da Piazza Sant’Agostino, sfilata lungo il Corso, Piazza Roma e arrivo in Piazza Umberto I
Dalle ore 22,30-00,00 - Gela in Centro
Un evento unico che riporta Gela nel cuore della storia