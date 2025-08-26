Quotidiano di Gela

Palio dell'Alemanna e "Gela in centro", sabato sera storia e divertimento

26 agosto 2025 13:00
Eventi
Gela.  Eraclea in Festa 2025. Sabato 30 agosto, un tuffo nel Medioevo tra Corteo storico, Musici & Sbandieratori, Spettacoli di fuoco, Danza, Palio.

Ore 19:00 esibizione dei gruppi nelle vie e piazze

Ore 20:30 partenza del corteo da Piazza Sant’Agostino, sfilata lungo il Corso, Piazza Roma e arrivo in Piazza Umberto I

Dalle ore 22,30-00,00 - Gela in Centro

Un evento unico che riporta Gela nel cuore della storia


 

