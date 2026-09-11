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Palermo, scontro auto-moto in viale Regione Siciliana: perde la vita un uomo di 42 anni

L'uomo è morto sul posto. Sulla circonvallazione si sono formate lunghe code a causa dell'incidente.

A cura di Redazione Redazione
11 settembre 2026 22:30
Palermo, scontro auto-moto in viale Regione Siciliana: perde la vita un uomo di 42 anni -
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PALERMO (ITALPRESS) – Un uomo di 42 anni è morto in un incidente stradale avvenuto in viale Regione Siciliana, a Palermo, in direzione Trapani, all’altezza di piazzale John Lennon, l’ex piazzale Giotto. Lo scontro ha coinvolto un’auto e una moto. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della polizia e i sanitari del 118, che hanno tentato per oltre mezz’ora di rianimare il motociclista, ma ogni tentativo è stato vano. L’uomo è morto sul posto. Sulla circonvallazione si sono formate lunghe code a causa dell’incidente.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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Verificato il: 11 settembre 2026

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