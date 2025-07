“Palermo rifiorisce con Santa Rosalia”, al via il nuovo concorso fotografico 2025

PALERMO (ITALPRESS) & Anche quest& il Comune di Palermo, con il patrocinio dell& di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale e dell& dei Giornalisti di Sicilia, bandisce il concorso fotografico &

PALERMO (ITALPRESS) – Anche quest’anno il Comune di Palermo, con il patrocinio dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale e dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, bandisce il concorso fotografico “Palermo rifiorisce con Santa Rosalia” che giunge alla sua seconda edizione, in occasione del Festino 2025. “Dopo il successo dello scorso anno che ci ha permesso di creare un intenso racconto fotografico del 400esimo Festino di Santa Rosalia, oggi protagonista di un tour internazionale, abbiamo deciso di replicare l’iniziativa. La nostra tradizione e la storia della Santuzza stanno destando curiosità in tutto il mondo, fra qualche giorno, infatti, Palermo sarà protagonista di una mostra a Pechino, realizzata con le immagini selezionate in occasione del concorso 2024. Grazie a questi eventi, stiamo promuovendo il racconto della città e del suo straordinario patrimonio storico, culturale e artistico oltre i confini nazionali per innescare nuovi importanti flussi turistici e rafforzare il valore identitario del Festino di Santa Rosalia che candideremo come patrimonio immateriale UNESCO”. Così dichiara il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

“Se siamo riusciti a raccontare la nostra tradizione in modo emozionale e innovativo il merito è certamente anche dei fotografi che hanno voluto partecipare dando un contributo significativo al racconto del Festino e alla crescita dello stesso come elemento attrattivo e distintivo della città. Anche quest’anno quindi avremo due sezioni dedicate rispettivamente ai fotoreporter e ai fotografi professionisti, ai quali sarà assegnato un riconoscimento da chi con noi ha costruito questo percorso, l’Ordine del Giornalisti e l’Autorità Portuale, che ringrazio. La novità di quest’anno è invece una sezione dedicata ai giovani talenti, per dare loro la possibilità di cimentarsi in questa esperienza e proporre il loro sguardo sul Festino”, lo dichiara l‘assessore alla Cultura Giampiero Cannella.

“Palermo Rifiorisce con Santa Rosalia” ha l’obiettivo di creare un foto-racconto del Festino di Santa Rosalia del 2025 che diventa, nel tempo, un archivio storico del patrimonio culturale e artistico della città attraverso gli scatti fotografici che meglio abbiano saputo interpretare lo spirito e le emozioni ma anche l’evoluzione di un evento unico al mondo. Quest’anno il concorso prevede tre sezioni: la prima, denominata “Sezione A”, è dedicata ai fotografi regolarmente iscritti all’Albo Unico Ordine dei Giornalisti o rappresentanti della stampa estera; la seconda, denominata “Sezione B”, è dedicata ai fotografi professionisti, non iscritti all’Albo de quo, con curriculum vitae che attesti l’attività professionale in corso; la terza, denominata “Sezione C”, è riservata a studenti e studentesse, maggiorenni, iscritti a corsi di studi universitari, accademici o professionali, nonché a scuole e percorsi formativi che affrontino tematiche artistiche o fotografiche, anche se non ancora attivi nel settore in qualità di professionisti. Le immagini dovranno rispondere ai requisiti specificati nel bando ed essere inviate a partire dal 16 luglio ed entro e non oltre le ore 12.00 del 31 luglio 2025.

-Foto comune di Palermo-

(ITALPRESS).