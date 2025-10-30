Palermo, Inzaghi verso il Pescara “Dagli errori si deve imparare, siamo forti”

PALERMO (ITALPRESS) & & che sia un momento, faccio i conti sulle dieci partite. Anche dalle sconfitte si può uscire rafforzati. Bisogna costruire tanto, tutti hanno capito che le corazzate non esistono, sono cose create dagli altri, non b

PALERMO (ITALPRESS) – “Penso che sia un momento, faccio i conti sulle dieci partite. Anche dalle sconfitte si può uscire rafforzati. Bisogna costruire tanto, tutti hanno capito che le corazzate non esistono, sono cose create dagli altri, non basta avere qualche giocatore di serie A e un allenatore che ha vinto qualcosa in B. Secondo me siamo forti, la qualità c’è, per cui dobbiamo dimenticarci di queste due partite, dagli errori si deve imparare, si deve crescere e quando siamo al completo siamo forti e ce la giochiamo con tutti. Non abbiamo problemi fisici ma dobbiamo tornare a pressare forti sulla palla come le prime otto gare. Sono molto fiducioso”. Lo ha detto l’allenatore del Palermo, Pippo Inzaghi, in vista della prossima sfida casalinga di sabato al “Barbera” contro il Pescara.

“Sentire gli appalusi del nostro stadio dopo lo 0-3 è davvero bello, dobbiamo essere all’altezza di questa gente. Sabato abbiamo anche da festeggiare il nostro compleanno. Turn-over? 4-5 giocatori freschi ci saranno. I cinque cambi devono cambiarci la gara. Brunori e Corona non hanno ancora segnato? Corona non ha mai avuto la possibilità di sbloccarsi. Gli attaccanti dobbiamo servirli meglio, ma loro devono muoversi meglio. Dobbiamo fare tutti un po’ meglio. Torneranno a fare i gol che hanno sempre fatto. Pierozzi stava facendo bene giocando più avanti? Diakité mi sembra sia stato il migliore in campo, siamo pagati per fare delle scelte. Le critiche? Non le leggo”.

