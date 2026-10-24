Palermo, Ferrandelli “Ascoltare la comunità e trasformare idee e bisogni in progetto”

PALERMO (ITALPRESS) – Una giornata di confronto, partecipazione e progettazione condivisa per fare il punto sul lavoro svolto e guardare alle sfide future della città. “Oggi, insieme alla nostra comunità politica, abbiamo ripercorso le tante attività real

PALERMO (ITALPRESS) – Una giornata di confronto, partecipazione e progettazione condivisa per fare il punto sul lavoro svolto e guardare alle sfide future della città. “Oggi, insieme alla nostra comunità politica, abbiamo ripercorso le tante attività realizzate, raccolto nuovi stimoli, idee, proposte e progetti, con l’obiettivo di costruire una visione condivisa per il futuro della città. È stato un momento importante di confronto e di sintesi – dichiara Fabrizio Ferrandelli – nel quale abbiamo messo insieme esperienze, idee, sogni e bisogni delle persone, cercando di tradurli in una proposta progettuale concreta, capace di dare risposte alle esigenze della comunità e di indicare nuove prospettive di sviluppo”.

“Il lavoro svolto rappresenta un contributo programmatico che sarà messo a disposizione della coalizione di governo della città in vista dei prossimi cinque anni. Un percorso che punta a valorizzare quanto realizzato, individuare le nuove priorità e trasformare le istanze provenienti dal territorio in proposte e obiettivi concreti”, si legge in una nota.

“Crediamo che la politica debba partire dall’ascolto, dal confronto e dalla capacità di costruire sintesi. Le idee acquistano valore quando diventano progetti, quando sanno interpretare i bisogni reali delle persone e si traducono in azioni capaci di migliorare la qualità della vita. Il nostro obiettivo è contribuire, insieme alla coalizione, a una visione di città che sappia guardare al futuro con concretezza, responsabilità e partecipazione”, aggiunge Ferrandelli.

“Il percorso avviato conferma la volontà di continuare a investire nel dialogo con la comunità, mettendo a sistema competenze, esperienze e nuove energie per contribuire alla definizione delle priorità amministrative dei prossimi cinque anni”, conclude la nota.

-Foto ufficio stampa Ferrandelli-

(ITALPRESS).