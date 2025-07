Ospedale, casa di comunità a rilento: struttura finanziata con fondi Pnrr

Gran parte del personale che operava nella struttura è stato dislocato in altri uffici, spesso con ubicazioni quasi di fortuna

Gela. I lavori sono finalizzati alla casa di comunità, una struttura a supporto del nosocomio "Vittorio Emanuele", prevista con fondi Pnrr. I cantieri però sembrano andare a rilento. Di fatto, l'intero plesso che fino a qualche tempo fa era destinato alla direzione amministrativa dell'ospedale è stato destinato alla casa di comunità ma per ora senza troppi esiti. Gran parte del personale che operava nella struttura è stato dislocato in altri uffici, spesso con ubicazioni quasi di fortuna. Rimane pochissimo nella struttura originaria, salvo due impiegati amministrativi e manca anche la connessione internet. Peraltro, la casa di comunità dovrebbe prevedere maggiori risorse di personale, anche tra gli operatori sanitari. Fino a oggi non risultano nuovi innesti. I rup si sono susseguiti. Non sembrano esserci scadenze precise per la conclusione dei lavori nonostante i finanziamenti Pnrr impongano termini stringenti.