Operaio accusato di stalking, assolto a conclusione del giudizio

Pare che i due avessero iniziato un rapporto a distanza e una breve frequentazione. Lui, però, stando alle contestazioni, non avrebbe subito accettato l'interruzione del rapporto

Gela. L'accusa mossagli era di stalking, legata a una relazione sentimentale, di breve durata, avuta con una donna ma interrotta nell'arco di pochi mesi. Un operaio edile è stato assolto, a conclusione del dibattimento. Assistito dall'avvocato Vincenzo Salerno, nel corso del dibattimento non sono emersi elementi tali da poter accertare i presupposti del reato. Pare che i due avessero iniziato un rapporto a distanza e una breve frequentazione. Lui, però, stando alle contestazioni, non avrebbe subito accettato l'interruzione del rapporto. La donna con la quale strinse la relazione si è costituita parte civile, assistita dal legale Gianmarco Cammalleri. Fu lei a segnalare i comportamenti dell'imputato. Il giudice Eva Nicastro ha pronunciato una sentenza di assoluzione. L'accusa di stalking, sempre a carico dell'operaio, era stata invece derubricata in molestie in un altro procedimento ma davanti al gup del tribunale. In questo caso, è stato assolto dall'accusa di aver violato la misura che gli vietava di avvicinarsi alla donna.