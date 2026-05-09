Omicidio a Palermo, 16enne uccide un uomo al Villaggio Santa Rosalia e si costituisce

Un 69enne è stato assassinato ieri sera a Palermo, nel Villaggio Santa Rosalia, colpito alla testa da un oggetto contundente

PALERMO (ITALPRESS) – Un 69enne è stato assassinato ieri sera a Palermo, nel Villaggio Santa Rosalia, colpito alla testa da un oggetto contundente. L’omicidio è avvenuto all’interno dell’abitazione dell’uomo: a commetterlo sarebbe stato un ragazzo di 16 anni, che dopo l’aggressione si sarebbe presentato in questura autoaccusandosi del reato. Il minore avrebbe raccontato di aver agito per difendersi dalle avances dell’uomo. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile, coordinata dalla Procura per i minorenni.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).