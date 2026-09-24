Oltre due ore di confronto per il centrosinistra: “Accelerare per la definizione di un programma”

PALERMO (ITALPRESS) – “Oltre due ore di confronto franco e a volte vivace tra le componenti del campo largo siciliano, questo pomeriggio al centro Pio La Torre a Palermo”. Lo dichiarano, si legge in una nota congiunta, Anthony Barbagallo (Pd), Nuccio Di P

PALERMO (ITALPRESS) – “Oltre due ore di confronto franco e a volte vivace tra le componenti del campo largo siciliano, questo pomeriggio al centro Pio La Torre a Palermo”. Lo dichiarano, si legge in una nota congiunta, Anthony Barbagallo (Pd), Nuccio Di Paola (M5s), Ismaele La Vardera (controcorrente), Pierpaolo Montalto (Sinistra Italiana), Fabio Giambrone (Europa Verde), Davide Faraone (Italia Viva); Palmira Mancuso (+ Europa), Giuseppe Bruno (+Uno), Carmelo Miceli (Progetto Civico Italia), Nino Oddo (Psi) e Pippo Zappulla (Sinistra Futura), Miguel Donegani (PeR), Giovanni Scicolone (Spazio Civico).

Nel corso dell’incontro i segretari della coalizione di centrosinistra hanno convenuto sulla necessità di proseguire il percorso unitario al fine di contrastare il centrodestra, che ha dissanguato la regione conducendola agli ultimi posti di tutte le classifiche.

“E’ stato inoltre deciso – sottolineano – di imporre una accelerazione al percorso per la definizione del programma elettorale chiaro e di pochi punti, che marchi il riscatto della nostra terra. Successivamente si procederà alle modalità di scelta del candidato/a presidente della regione siciliana per la coalizione di centrosinistra. L’obiettivo è quello di arrivare già nel mese di ottobre ad una sintesi del programma da presentare ai siciliani. Per la costruzione del programma raccoglieremo il contributo proveniente da associazioni, mondi vitali, parti sociali, mondo studentesco e categorie produttive con l’ambizione di affidare la nostra terra agli uomini e alle donne migliori. Certamente nella coalizione non ci sarà spazio per coloro che non vedono distinzioni tra la destra e la sinistra”.

-Foto ufficio stampa Pd Sicilia-

(ITALPRESS).