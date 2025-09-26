Oltre 800 confrati attesi a Butera per il XII Cammino Diocesano

La governatrice della Confraternita di San Giuseppe, Pina Lo Bartolo: "Un momento di festa e preghiera che testimonia la bellezza della pietà popolare".

Butera. Saranno più di 800 i confrati provenienti dai 12 comuni della Diocesi di Piazza Armerina a partecipare domenica 28 settembre al XII Cammino Diocesano delle Confraternite, uno degli appuntamenti religiosi del comprensorio più attesi dell’anno. I numeri confermano la portata dell’evento, che vedrà il prezioso borgo di Butera trasformarsi in un crocevia di fede, tradizione e identità comunitaria.

La manifestazione, promossa dalla Diocesi di Piazza Armerina e dalla Confraternita del Glorioso Patriarca San Giuseppe, è stata curata nei minimi dettagli dal presidente diocesano delle confraternite, dottor Gaetano Di Venti. L’accoglienza dei partecipanti è prevista alle ore 16 in piazza Dante, dove il clero locale, il sindaco e l’amministrazione comunale daranno il benvenuto ai pellegrini, offrendo loro stuzzichini e bevande.

Per agevolare la preparazione dei confrati, l’ex scuola primaria “Don Bosco” sarà adibita a spazio logistico per la vestizione degli abiti sacri e l’allestimento di vessilli e stendardi. Alle ore 17,30, dopo i saluti istituzionali, il corteo prenderà avvio dal santuario di San Rocco: le confraternite sfileranno in ordine alfabetico per le vie del centro storico, accompagnate dalla banda musicale.

Il momento culminante sarà la Concelebrazione Eucaristica delle ore 19, nella piazza principale, presieduta dal vescovo diocesano, monsignor Rosario Gisana, con la partecipazione di don Valerio Sgroi, assistente spirituale delle confraternite.

“È un’occasione per vivere insieme la gioia dell’incontro e rafforzare i legami tra le comunità”, ha dichiarato la governatrice della Confraternita di San Giuseppe, Pina Lo Bartolo. “Un momento di festa, preghiera e condivisione che testimonia la bellezza della pietà popolare”.

L’evento si preannuncia come una straordinaria manifestazione di fede collettiva, capace di unire centinaia di persone sotto il segno della tradizione e della spiritualità.