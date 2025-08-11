Ok riprogrammazione somme per i progetti, su bilancio completato secondo campionamento

Il primo cittadino e la sua maggioranza hanno inevitabilmente l'interesse, amministrativo e politico, volto alla conclusione della lunga procedura del bilancio

Gela. Quella verso il bilancio stabilmente riequilibrato, come è evidente da mesi, è una strada tutt'altro che sgombra da insidie. Le verifiche e gli approfondimenti sugli atti propedeutici si sono ripetuti nel tempo. Questa mattina, il sindaco Di Stefano, in municipio, ha incontrato il segretario generale Curaba e i dirigenti. Bisogna fare in fretta ma senza incorrere in eventuali falle documentali. E' arrivato il via libera per la riprogrammazione, al 2025, delle somme dei finanziamenti di programmi del passato, come “Patto per il Sud”. I revisori comunali avevano chiesto i riscontri dalla Regione, che sono pervenuti. Quelle somme sono ancora attive, a disposizione dell'ente comunale. Durante la riunione tecnica di oggi, il sindaco ha preso atto della conclusione del secondo campionamento documentale, avviato sempre dal collegio dei revisori. Nei prossimi giorni, dovrebbero essere rilasciate le necessarie determine dirigenziali, per poi passare a una delibera di giunta, sui riaccertamenti, da sottoporre al vaglio, ancora una volta, dei revisori. “Emetteranno il parere – dice il sindaco – e sarà fondamentale per chiudere l'ipotesi di bilancio, calando questi dati”. Il primo cittadino e la sua maggioranza hanno inevitabilmente l'interesse, amministrativo e politico, volto alla conclusione della lunga procedura del bilancio, che in un ente in dissesto dovrà poi passare alla valutazione ministeriale. L'approvazione da parte dell'assise civica, però, sarebbe il completamento di un cerchio dirimente per la tenuta finanziaria dell'ente comunale.