Ok incarico per valutazione compostaggio, frenata sui 400 mila euro per le vasche: parere legale rinnovi

L'assemblea dei sindaci della Srr è ritornata sui temi dell'impiantistica e dei rinnovi contrattuali

Gela. Si va avanti per la “due diligence” dell'impianto di compostaggio di Brucazzi, con mandato al presidente Srr Gianfilippo Bancheri allo scopo di formalizzare l'incarico alla società che ha avanzato il preventivo. L'assemblea dei sindaci, in serata, ha però frenato sulle cifre richieste dall'Ato Cl2 in liquidazione (un totale di 400 mila euro) per il passaggio delle vasche sature del sito di Timpazzo. I numeri erano stati forniti dal commissario Ato Giuseppe Lucisano, sabato scorso, durante una riunione indetta dal sindaco Terenziano Di Stefano. Il Comune di Gela è proprietario delle aree. L'assemblea tenutasi in municipio a Gela, ha preso atto dell'ammontare da 200 mila euro per le polizze assicurative ma non ritiene congruo versare altri 200 mila euro per le pertinenze annesse all'area delle vasche A-B e C-D, data la loro inutilizzabilità. Sarà ancora da approfondire il tema dei contratti in scadenza, per il servizio rifiuti, in Comuni come Butera e Delia. La nuova disciplina sembra porre un freno al rinnovo automatico all'in house Impianti Srr. Se ne riparlerà a fine mese. L'assemblea ha sollecitato, sul tema, una richiesta di verifica all'Anac. E' stato inoltre rilasciato un parere legale che i sindaci valuteranno.