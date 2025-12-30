Ok a tutti gli atti di fine anno, pista di atletica nel piano triennale

L'anno, in consiglio, si chiude con il voto favorevole ad atti necessari ma qualche punto politico, soprattutto in casa dem (ancora assente il capogruppo Orlando), andrà affrontato prima possibile

Gela. Debiti fuori bilancio e variazioni ma anche gli atti per esternalizzare il servizio di riscossione dei tributi e ancora la relazione sui consulenti del sindaco, a titolo gratuito, e probabilmente l'atto maggiormente di peso, il piano triennale delle opere pubbliche, integrato da un emendamento del consigliere dem Antonio Cuvato, che permette di inserire il progetto della pista di atletica alla Cittadella, in fase decisamente avanzata. L'aula consiliare, con undici presenti, solo di maggioranza, ha dato il via libera ai trenta atti all'ordine del giorno. L'opposizione, come già accaduto ieri, ha scelto di non partecipare ai lavori d'aula. Assenze pure tra le file dei consiglieri che sostengono l'amministrazione comunale (tra defezioni politiche o per ragioni di salute). L'emendamento sulla pista di atletica ha ottenuto l'assenso degli organi di controllo. A fine anno, undici consiglieri di maggioranza, davanti al sindaco Terenziano Di Stefano e agli assessori, hanno garantito la soglia numerica necessaria per il voto. Cuvato ha ringraziato anche gli uffici per l'attività celere condotta per arrivare all'integrazione. L'anno, in consiglio, si chiude con il voto favorevole ad atti necessari ma qualche punto politico, soprattutto in casa dem (ancora assente il capogruppo Orlando), andrà affrontato prima possibile.