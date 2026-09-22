Obesità, la Lombardia prima regione a dare attuazione alla legge nazionale

MILANO (ITALPRESS) - Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato oggi all'unanimità il progetto di legge, presentato dal gruppo di Forza Italia, sulla rilevanza sociale dell'obesità, relatore...

MILANO (ITALPRESS) - Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato oggi all'unanimità il progetto di legge, presentato dal gruppo di Forza Italia, sulla rilevanza sociale dell'obesità, relatore Giulio Gallera e primo firmatario Jonathan Lobati.

Il provvedimento introduce strumenti dedicati alla prevenzione, alla diagnosi e alla presa in carico delle persone affette da obesità, dando attuazione a livello regionale ai principi introdotti dalla legge nazionale che ha riconosciuto l'obesità come malattia cronica e recidivante.

"Con questa legge la Lombardia è la prima Regione a dare attuazione alla legge nazionale che ha riconosciuto, prima al mondo, l'obesità come una malattia cronica e recidivante - dichiara Giulio Gallera, relatore del provvedimento -. Istituiamo un Tavolo permanente, un Percorso Preventivo Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PPDTA) dedicato e una rete regionale per la presa in carico multidisciplinare del paziente. Inoltre, per la prima volta in Italia, il sistema sanitario regionale garantirà gratuitamente il farmaco ai pazienti con obesità severa che si trovano in difficoltà economica. E' un provvedimento concreto, che trasforma il riconoscimento dell'obesità come patologia in strumenti reali di cura e assistenza".

"Oggi approviamo una legge sulla rilevanza sociale dell'obesità che apre con coraggio una strada nuova, riconoscendo pienamente che questo fenomeno è una patologia - afferma Jonathan Lobati, primo firmatario del progetto di legge -. Sono molto contento che la Lombardia sia la prima Regione in Italia ad aver deciso di normare questo tema. Lo dico anche con particolare partecipazione personale, perchè l'obesità l'ho vissuta sulla mia persona per trent'anni. L'approvazione unanime di oggi dà ancora più valore al percorso che abbiamo intrapreso".

"Come Forza Italia siamo estremamente orgogliosi del lavoro di squadra che ci ha portati all'approvazione di questa legge fondamentale - sottolinea Fabrizio Figini, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale -. Abbiamo dimostrato ancora una volta, con grande concretezza, di saper mettere la persona e le sue fragilità al centro della nostra azione politica. Questo traguardo regionale, in perfetta continuità con il nostro impegno a livello nazionale, conferma la centralità per Forza Italia di una sanità giusta, inclusiva e vicina ai bisogni reali dei cittadini".

- foto ufficio stampa Lilly -

(ITALPRESS).