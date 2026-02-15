Nuovo grave lutto per l'Aias, morto Simone Scalogna
A cura di Redazione
15 febbraio 2026 21:32
Gela. Nuovo lutto per la famiglia Di Caro, che da anni porta avanti il centro Aias di Borgo Manfria. È morto Simone Scalogna, consorte di Ginetta Di Caro, tra le responsabili della struttura. Un improvviso infarto non gli ha dato possibilità di salvarsi. Lascia la moglie e i loro figli. A fine 2025, il giorno di Natale, la famiglia Di Caro ha dovuto affrontare un'altra tragedia: la morte di Rocco Di Caro, storico riferimento del centro di Borgo Manfria.