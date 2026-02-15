Nuovo grave lutto per l'Aias, morto Simone Scalogna

A fine 2025, il giorno di Natale, la famiglia Di Caro ha dovuto affrontare un'altra tragedia: la morte di Rocco Di Caro, storico riferimento del centro di Borgo Manfria

Gela. Nuovo lutto per la famiglia Di Caro, che da anni porta avanti il centro Aias di Borgo Manfria. È morto Simone Scalogna, consorte di Ginetta Di Caro, tra le responsabili della struttura. Un improvviso infarto non gli ha dato possibilità di salvarsi. Lascia la moglie e i loro figli. A fine 2025, il giorno di Natale, la famiglia Di Caro ha dovuto affrontare un'altra tragedia: la morte di Rocco Di Caro, storico riferimento del centro di Borgo Manfria.