Nuovi magistrati in tribunale, Di Stefano: "Stato dimostra attenzione, Comune sempre pronto a collaborare"

Gela. L'insediamento di nuovi magistrati in tribunale viene considerato uno sviluppo favorevole dal sindaco Terenziano Di Stefano. "È con grande soddisfazione che accolgo l’insediamento, presso Palazzo di giustizia, di due nuovi pubblici ministeri e quattro nuovi giudici, magistrati di prima nomina che da entrano ufficialmente in servizio nel nostro distretto giudiziario. L’arrivo dei pm Maddalena Guglielmino e Federico Cozzi in procura e dei giudici Eleonora Antonuccio, Flavia Tornetta, Alessio Barone e Manuel Barca in Tribunale rappresenta un passo concreto e significativo per il rafforzamento dell’organico giudiziario e per la capacità di risposta alle esigenze di legalità, equità e sicurezza della nostra comunità. In un territorio complesso come il nostro, che quotidianamente affronta sfide legate alla sicurezza e alla giustizia, la presenza di nuove professionalità nel sistema giudiziario assume un valore ancora più rilevante. Ringrazio le istituzioni competenti per l’attenzione riservata al tribunale di Gela e all’intero ufficio della procura, e rivolgo ai nuovi magistrati il più sincero augurio di buon lavoro. Questo rafforzamento non solo contribuisce a migliorare l’efficienza dell’amministrazione della giustizia, ma ribadisce anche l’impegno dello Stato nel garantire servizi giudiziari più vicini ai cittadini e alle loro esigenze. Il Comune continuerà a lavorare in sinergia con tutti i soggetti istituzionali per promuovere la legalità, la sicurezza e la tutela dei diritti di ognuno", dice il primo cittadino.