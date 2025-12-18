Nuovi magistrati a Palazzo di giustizia, Scuvera: "Passo concreto che rafforza il presidio"

"Accolgo con grande soddisfazione l’insediamento, in tribunale, di due nuovi pubblici ministeri e dei quattro nuovi giudici", dice il parlamentare Ars

Gela. L'insediamento, in tribunale, di due nuovi pm, i magistrati Maddalena Guglielmino e Federico Cozzi, e di quattro giudici, Eleonora Antonuccio, Flavia Tornetta, Alessio Barone e Manuel Barca, viene analizzato favorevolmente dal parlamentare Ars Salvatore Scuvera. “Accolgo con grande soddisfazione l’insediamento, in tribunale, di due nuovi pubblici ministeri e dei quattro nuovi giudici. Un passo concreto che rafforza un presidio fondamentale dello Stato in un territorio complesso e delicato come il nostro. A tutti loro rivolgo un augurio sincero di buon lavoro.”, dice il parlamentare Ars.