Nuovi Ccr, Regione autorizza progetti in cinque comuni

I progetti della Srr4 ottengono il finanziamento

Gela. Il progetto per il nuovo centro comunale di raccolta, che si era arenato anni addietro con un finanziamento poi depennato, come abbiamo riferito ha ottenuto il benestare dal dipartimento regionale acqua e rifiuti, con un finanziamento da circa un milione e mezzo di euro. Il ccr, che manca nella filiera del ciclo locale dei rifiuti, dovrebbe sorgere, stando al progetto originario, a Macchitella, nell'area del depuratore. Al momento, è in attività solo un sito temporeaneo. Dalla Srr4, società che sovraintende il sistema rifiuti territoriale, fanno sapere che il dipartimento, che fa capo all'assessorato all'energia, ha dato il via libera ai finanziamenti anche per i ccr di Niscemi, Sommatino, Delia e Riesi. In totale, lo stanziamento supera i tre milioni di euro. “L’assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, con il dipartimento dell’acqua e dei rifiuti, nell’ambito del Pr Fesr 2021-2027, Azione 2.6.2, ha inserito tra le istanze ammissibili tutti i progetti presentati dalla Srr4, con la collaborazione dei supporti interni nonché degli uffici della controllata Impianti Srr”, fa sapere il presidente Srr Gianfilippo Bancheri.