Nuova Città Gela torna a vincere, 3-1 contro Zafferana: ok Ecoplast a Giarratana
Due vittorie per le compagini locali
A cura di Redazione
18 gennaio 2026 21:03
Gela. Buona la prima per Dario Messana sulla panchina dell’Ecorigen Nuova Città di Gela. Le giallorosse superano sul parquet del PalaLivatino la Bricocity Zafferana e ritrovano tre punti di fondamentale importanza che danno morale ed autostima al gruppo. 3-1 (25-14, 18-25, 25-22, 25-19) il punteggio maturato contro le etnee, uscite sconfitte dalle mura gelesi dopo un incontro emozionante che ha visto trionfare il sestetto locale.
Weekend felice anche per l’Ecoplast Volley, che torna da Giarratana con due punti dopo la vittoria al tie-break contro i locali per 2-3 (27-25, 23-25, 25-20, 21-25, 14-16).