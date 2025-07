Nuova Città di Gela, ritorno di fiamma in panchina: Gianpietro Rigano è il nuovo allenatore

Il sodalizio giallorosso riparte da una figura navigata e che conosce la piazza locale, in quanto a Gela ha già guidato l’Eurogroup e l’Eraclea, rispettivamente nel torneo di Serie A2 e in quello di B2.

Gela. Gianpietro Rigano è il nuovo allenatore della Nuova Città di Gela. Il sodalizio giallorosso riparte da una figura navigata e che conosce la piazza locale, in quanto a Gela ha già guidato l’Eurogroup e l’Eraclea, rispettivamente nel torneo di A2 e in quello di B2.

“Sono felice di poter contribuire con la passione e l’amore che ho per questo sport e per la città di Gela – afferma coach Gianpietro Rigano -. Sin dal primo momento ho percepito la sensazione che questo gruppo ha le energie e la voglia di far bene, ma soprattutto l’entusiasmo di rappresentare una collettività. E questo è contagioso. Mi auguro – conclude – di dare allo straordinario pubblico di Gela, che quest’anno ha fatto da cornice all’entusiasmante percorso delle giallorosse, un quadro ancor più bello ed emozionante”.