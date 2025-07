Nuova Città di Gela on fire: presa anche Gea Curti

Nata nel 2002, la palleggiatrice approda a Gela dopo aver ottenuto il salto di categoria in B1 con la Tonno Callipo Vibo Valentia.

Gela. È Gea Penelope Curtil’ultima atleta ingaggiata dalla Nuova Città di Gela, che a giudicare dalle mosse di mercato non ha intenzione di fare la parte della comparsa nel prestigioso torneo di Serie B2. Nata nel 2002, la palleggiatrice approda a Gela dopo aver ottenuto il salto di categoria in B1 con la Tonno Callipo Vibo Valentia.

“Sono molto contenta di far parte di questa società, porterò in campo grinta, determinazione e professionalità - dichiara Curti - non vedo l’ora di conoscere le mie compagne e tutto lo staff, sono sicura che assieme otterremo grandi risultati”.

“Sinceramente non pensavo potesse accadere, invece è successo: Gea Penelope Curti vestirà la nostra maglia. È un sogno per la squadra, la Società e soprattutto per la città che ancor di più potrà vedere da vicino uno spettacolo degno per tutti i nostri tifosi - afferma il direttore generale Fortunato La Rosa - non era semplice averla in squadra, ma penso abbia fatto la differenza il forte entusiasmo che si è creato attorno a questa realtà. Gea Penelope Curti ha avvertito tutto questo e noi siamo estremamente felici”.