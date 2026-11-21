SERIE B2 FEMMINILE
Nuova Città di Gela, con la Volley Metauria è un gioco da ragazzi: terza vittoria consecutiva
Nove punti negli ultimi tre impegni ed entusiasmo che va crescendo weekend dopo weekend.
A cura di Giovanni Indovina
21 novembre 2026 19:10
Gela. La Nuova Città di Gela ci ha finalmente preso gusto: Volley Metauria ko al PalaLivatino per 3-0. I punteggi dei tre set di 25-15, 25-10 e 25-10 confermano la progressiva crescita delle ragazze di Gianluca Aceto, sempre più in forma e consapevoli del proprio importante potenziale.
Si tratta, infatti, della terza vittoria consecutiva in campionato dopo quelle contro Bronte e Futura Santa Teresa: nove punti negli ultimi tre impegni ed entusiasmo che va crescendo weekend dopo weekend.