SERIE B2 FEMMINILE Nuova Città di Gela, con la Volley Metauria è un gioco da ragazzi: terza vittoria consecutiva

Nove punti negli ultimi tre impegni ed entusiasmo che va crescendo weekend dopo weekend.

Gela. La Nuova Città di Gela ci ha finalmente preso gusto: Volley Metauria ko al PalaLivatino per 3-0. I punteggi dei tre set di 25-15, 25-10 e 25-10 confermano la progressiva crescita delle ragazze di Gianluca Aceto, sempre più in forma e consapevoli del proprio importante potenziale.

Si tratta, infatti, della terza vittoria consecutiva in campionato dopo quelle contro Bronte e Futura Santa Teresa: nove punti negli ultimi tre impegni ed entusiasmo che va crescendo weekend dopo weekend.