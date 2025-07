Nuova Città di Gela, colpo Riferi. Bonaccorso: “Una garanzia per la B2”

Continua la campagna acquisti della Nuova Città di Gela, tra le regine del mercato di Serie B2.

Gela. Continua la campagna acquisti della Nuova Città di Gela, tra le regine del mercato di Serie B2. Ufficiale l’arrivo in giallorosso di Cristina Riferi, opposto del 2003 che vanta un grande numero di esperienze proprio nel torneo che andrà a disputare il club giallorosso.

“Sono molto felice di entrare a far parte di questa squadra e di iniziare questa nuova avventura sportiva. Non vedo l’ora di cominciare a lavorare con impegno e determinazione, mettendo tutta me stessa in ogni allenamento e in ogni partita - dichiara Riferi - sono convinta che, grazie al supporto delle mie compagne e dello staff tecnico, potremo raggiungere insieme gli obiettivi prefissati”.

“Cristina è sicuramente un'attaccante di grande spessore tecnico - afferma Bonaccorso - porterà tanta qualità al nostro organico, la ritengo una garanzia per il campionato che ci attende”.