Norris in testa nelle FP2 in Catalogna, Antonelli 5° dietro Leclerc

BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - La McLaren torna a fare la voce grossa. Il team britannico si prende il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna di Formula 1...

BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - La McLaren torna a fare la voce grossa. Il team britannico si prende il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna di Formula 1 con Lando Norris, che stampa un 1'15"426. Il campione del mondo in carica precede di appena +0"009 la Mercedes del connazionale e britannico George Russell e di +0"057 il compagno di squadra e australiano Oscar Piastri.

Quinto crono per il leader della classifica mondiale, il giovane bolognese Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), che chiude a +0"589 da Norris, alle spalle della Ferrari del monegasco Charles Leclerc (+0"373). L'olandese Max Verstappen, invece, con la sua Red Bull non riesce ad andare oltre la sesta posizione (+0"895"); ancora più attardata l'altra Rossa del britannico Lewis Hamilton, che è nono e incassa oltre un secondo dal primo classificato. Domani si torna in pista alle 12:30 per la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 scatteranno le qualifiche sul tracciato di Barcellona.

- Foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).