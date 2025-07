Non tutti conoscono questa storia | Il Monumento ai Caduti del Mare di Caltanissetta tra curiosità e rivelazioni

Scopri il Monumento ai Caduti del Mare di Caltanissetta: simbolo in bronzo tra storia e curiosità naval-militare da scoprire.

A Caltanissetta, precisamente in Piazza della Repubblica, sorge il Monumento ai Caduti del Mare, un’opera bronzea commovente dedicata a chi ha perso la vita in battaglie navali e in mare aperto. Realizzato dallo scultore palermitano Cosimo Sorgi, il memoriale raffigura una figura femminile allegorica (la Vittoria) accanto a dettagli come bombe antisommergibile, ancore e sagittate eliche, che si stagliano su un massiccio basamento in marmo e pietra. Attorno campeggia un senso di sacralità, come di fronte a un altare, e ogni elemento bronzeo richiama momenti drammatici della storia militare marittima di Caltanissetta.

Un’opera evocativa tra abbandono e restauri

Il monumento fu installato nel dopoguerra per ricordare gli appartenenti ai reparti marittimi nisseni caduti in servizio . Nonostante la sua forte valenza simbolica, è stato oggetto di degrado strutturale, testimoniato da segnalazioni degli enti di tutela come Italia Nostra nel 2022. Ciò nonostante, l'impatto visivo rimane potente: la Vittoria in bronzo, circondata da sommergibili e bombe, richiama un forte legame tra la città e il mare, nonostante Caltanissetta non sia una città costiera diretta. È un messaggio di gratitudine e memoria, anche insolito per un capoluogo d’entroterra.

Curiosità

Pochissimi sanno che al villaggio marino di Marzamemi (Siracusa) esiste un altro Monumento ai Caduti del Mare, anch’esso con ancore e bombe antisommergibile, probabilmente opera di Sorgi o di un suo allievo. Questo rende l’opera di Caltanissetta parte di una ristretta “collezione” commemorativa in Sicilia, un legame di bronzo tra il mare aperto e le città dell’entroterra chiamate per ricordarlo.