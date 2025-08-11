"Non prevalga l'interesse personale per i posti", Sincero: "Prima di tutto il bilancio"

Se Sincero pare decisamente favorevole a non chiudere le porte della maggioranza e del governo cittadino, richiamando il ruolo di Sammito, al contempo non dimentica di fare dei distinguo, generici ma non troppo

Gela. Il suo non è certamente un ruolo di margine nell'organizzazione interna e in quella istituzionale dei civici di “Una Buona Idea”. Il consigliere comunale Davide Sincero, infatti, è tra gli esponenti della prima ora del gruppo del sindaco e con Di Stefano ha sempre avuto un rapporto politico piuttosto empatico. In un periodo di scelte, per ora solo potenziali, Sincero non trascura nulla. “Fa bene il sindaco a pensare di coinvolgere chi lo scorso anno lo ha sostenuto al ballotaggio, anche senza essere in partiti e movimenti – dice – credo che quanto fatto pubblicamente dall'ex presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito meriti attenzione. Sono comunque decisioni che saranno prese, penso, sempre nella massima condivisione con gli alleati, a cominciare dai partiti”. Se Sincero pare decisamente favorevole a non chiudere le porte della maggioranza e del governo cittadino, al contempo non dimentica di fare dei distinguo, generici ma non troppo. “Onestamente, non mi pare ci sia la necessità di barrare caselle solo per un posto in giunta – continua – non mi piacciono espressioni come “risollevare la città”. In questo modo, viene meno il rispetto verso chi sta lavorando ogni giorno. Tutti gli assessori, in maniera costante, stanno dando risultati insieme alla maggioranza, nonostante le ristrettezze imposte dal dissesto. L'assessore Di Dio ha messo in campo una finalizzazione importante per decine di cantieri pubblici. Gli assessori Morselli e Di Cristina sono impegnati non solo con gli eventi e la cultura e proprio Di Cristina è riuscito a salvare due finanziamenti fondamentali per lo stadio “Presti” e la struttura polivalente di Macchitella. Un lavoro notevole lo sta facendo, ad esempio sul trasporto pubblico, l'assessore Morgana. Lo stesso vale per gli assessori Franzone e Caci. Se poi ci saranno esigenze di restyling in giunta sarà il sindaco a deciderlo. Però, l'interesse personale ad avere un posto nel governo cittadino non può essere il parametro prevalente. Serve chi si voglia mettere a disposizione, indipendentemente da un posto ricoperto o meno. Perché, altrimenti, si privileggerebbe uno scopo personale e non è nostra indole”. Il consigliere civico non fa richiami diretti ma la “geografia” di questi giorni riporta all'ex candidato a sindaco Scerra che sta strutturando un rapporto con il sindaco sulla base di “un patto per la città e per risollevarla”. Dichiarazioni pubbliche che probabilmente non trovano sponde almeno nella visione di Sincero. Il consigliere, componente della commissione bilancio, astrae il tema politico per ribadire che la priorità è ben altra. “Bisogna fare di tutto per chiudere il bilancio stabilmente riequilibrato – aggiunge – il lavoro va avanti e ringrazio gli uffici che se ne occupano. Le risorse sono veramente limitate. Se non dovessimo riuscire ad approvarlo entro fine anno, il rischio sarebbe di un taglio ulteriore della spesa almeno del venti per cento e non possiamo permettercelo”. Ritornando all'eventuale risiko politico, Sincero non nega che i civici sarebbero comunque pronti a fornire manforte ulteriore. “Una Buona Idea, probabilmente – conclude – è l'unico gruppo a non aver mai avanzato richieste. Siamo il secondo gruppo di maggioranza in termini di voti e di consiglieri ma sappiamo che l'unica vera priorità è far lavorare il sindaco. Se nel prosieguo dovesse servire una nostra presenza attiva nel governo cittadino, avremo tutte le possibilità per farlo, proponendo nomi validi. Ripeto, non servono i posti per interessi personali o elettorali. Bisogna puntare sulla capacità di lavorare”.

in foto il consigliere comunale di "Una Buona Idea" Davide Sincero