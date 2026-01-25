Niscemi, la frana avanza e i danni non mancano: monta la preoccupazione

Il terreno e la strada presentano fratture profonde, mettendo a rischio anche alcuni immobili

Niscemi. Il fronte della frana non si ferma e a Niscemi, adesso lungo la sp10, appena chiusa al transito, i cedimenti si susseguono. Le prime immagini che arrivano, anche dalla città, preoccupano. Il terreno e la strada presentano fratture profonde, mettendo a rischio anche alcuni immobili. Il sindaco Massimiliano Conti ha spiegato che i rilevamenti tecnici sono in corso.