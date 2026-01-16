Niscemi isolata e senza gas, due scuole chiuse, Conti:"limitate gli spostamenti"

La frana ha infatti coinvolto la condotta del gas, costringendo alla sospensione della fornitura in tutta la città. Il sindaco Conti la chiusura delle scuole Don Bosco e Belvedere.

Niscemi. Momenti di forte apprensione a Niscemi, dove alle 6.30 del mattino si è verificato un grave evento franoso sul lato ovest della città, lungo la strada provinciale 12, principale collegamento con la Gela–Catania. Il cedimento ha interessato un intero costone, causando l’immediata interruzione della viabilità e facendo scattare il piano di emergenza. Non si registrano feriti, ma la situazione resta ad alto rischio. Alle 11:30 il sindaco Massimiliano Conti ha annunciato in una diretta Facebook aggiornamenti sull’evento franoso e sulle misure che verranno adottate. Nel suo primo messaggio alla cittadinanza ha invitato tutti a mantenere la calma. Per precauzione, dieci abitazioni situate lungo la SP112 sono state evacuate. Le conseguenze dell’evento sono pesanti anche sul fronte dei servizi essenziali. La frana ha infatti coinvolto la condotta del gas, costringendo alla sospensione della fornitura in tutta la città. La tubazione è stata messa in sicurezza ma i tempi di riattivazione restano incerti.

A scopo precauzionale, il sindaco Massimiliano Conti ha disposto anche la chiusura delle scuole Don Bosco e Belvedere

Alla alla cittadinanza è stato rivolto un appello: limitare al massimo gli spostamenti, soprattutto nelle zone a ridosso dell’area interessata dalla frana.

Le prossime ore saranno decisive per capire l’entità reale del dissesto e le misure necessarie per garantire la sicurezza dei cittadini.