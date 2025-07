Niscemi, il sistema di depurazione vedrà la luce: consegnati i lavori

L'iter è portato avanti dalla struttura commissariale e rientra tra quelli partiti a seguito di infrazione comunitaria

Niscemi. I lavori sono stati consegnati e permetteranno di dotare Niscemi di un sistema completo di depurazione. Si tratta di interventi per oltre dodici milioni di euro, in contrada Fontana del Colle. L'iter è portato avanti dalla struttura commissariale e rientra tra quelli partiti a seguito di infrazione comunitaria. "Finalmente consegnati i lavori per la realizzazione del nuovo depuratore. Esprimiamo profonda soddisfazione per questa grande opera pubblica nel nostro Comune - spiega il sindaco Conti - abbiamo lavorato in questi anni per arrivare a questo risultato fondamentale per la nostra comunità. Questa opera non è mai stata nei programmi di nessuna amministrazione. Ci siamo riusciti dopo un lungo iter amministrativo, durato anni. Ringrazio la struttura del commissario nazionale per la depurazione e il sub delegato Cordaro, ma soprattutto coloro i quali hanno lavorato affinché questo ulteriore risultato si potesse ottenere. Anche questa è fatta e sono orgoglioso". Dalla struttura commissariale fanno sapere che "il nuovo impianto di depurazione sarà adeguato al carico generato da tutto l’agglomerato di Niscemi. È prevista la revisione dello schema emissario della rete fognaria comunale, introducendo nuove condotte emissarie di adduzione al depuratore. Per completare la rete fognaria al servizio dell’agglomerato, intercettando gli attuali scarichi liberi e convogliando i reflui in testa al collettore, è in programma la realizzazione di cinque stazioni di sollevamento con relative condotte, nonché la realizzazione di alcuni tratti a gravità". È in progetto un collettore.