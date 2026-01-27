Quotidiano di Gela

Niscemi, il capo della protezione civile nazionale: "Ci sono abitazioni che non possono essere recuperate"

"La situazione è critica", ha detto

27 gennaio 2026 12:09
Niscemi. Una frana che continua ad avanzare. Il capo del dipartimento della protezione civile nazionale Fabio Ciciliano è arrivato a Niscemi per un vertice sulla situazione attuale. "La situazione è critica - ha detto - ci sono case, prospicenti la frana, che non potranno più essere recuperate". Per Ciciliano, "bisogna pensare a un piano di delocalizzazione complessivo di chi viveva nella zona della frana".

