Niscemi, governo nazionale attiva la protezione civile: Musumeci, "ho sentito Conti"

Niscemi. Il nuovo smottamento che ha determinato la chiusura della Sp10 e che sta generando ulteriori conseguenze a Niscemi viene monitorato dal governo nazionale. Lo ha riferito il ministro Nello Musumeci, che ha avuto un contatto telefonico con il sindaco Massimiliano Conti. “Seguo l'evoluzione del grave fenomeno franoso. Le alterazioni del terreno – ha detto Musumeci – si sono accentuate nelle ultime ore, probabilmente anche a causa delle piogge intense, ed è stato necessario evacuare alcune famiglie. Ho sentito il sindaco Massimiliano Conti, assicurando la massima collaborazione del governo Meloni e del nostro dipartimento nazionale della protezione civile, che ha già disposto l'invio di un team di tecnici a supporto del personale regionale e locale già attivo sul posto”. Il presidente della Regione Renato Schifani, a sua volta, sta monitorando la situazione. “Sono in stretto contatto – ha affermato - con il capo della nostra protezione civile, Salvo Cocina, che si sta già recando sul posto per coordinare gli interventi necessari. La Regione è pronta a fare tutto il possibile per garantire la sicurezza dei cittadini, dare assistenza agli sfollati, molti a titolo precauzionale, e ripristinare al più presto i collegamenti viari”.