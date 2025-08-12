Niscemi, frequentato da pregiudicati: sospesa licenza per un bar

La richiesta di sospensione, avanzata dai Carabinieri lo scorso giugno, trae origine dagli esiti dei controlli

Niscemi. Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Gela hanno dato esecuzione a un provvedimento di sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande, emesso dal Questore di Caltanissetta ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), nei confronti di un bar di Niscemi.La richiesta di sospensione, avanzata dai Carabinieri lo scorso giugno, trae origine dagli esiti dei controlli del suddetto esercizio pubblico effettuati negli ultimi mesi, che hanno evidenziato l’abituale frequentazione da parte di persone pregiudicate o pericolose per l’ordine pubblico. Con l’avvenuta notifica del provvedimento al titolare, il locale resterà chiuso al pubblico per la durata di 5 giorni.L'iniziativa si inserisce nel più ampio piano di prevenzione e controllo del territorio,disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Caltanissetta per garantire la sicurezza delle comunità.