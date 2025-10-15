Quotidiano di Gela

Netanyahu “Hamas si disarmi o si scatenerà l’inferno”

A cura di Redazione Redazione
15 ottobre 2025 06:45
Italia
Italpress
ROMA (ITALPRESS) - Se Hamas non rinuncerà alle armi "si scatenerà

l'inferno". Lo ha detto il primo ministro israeliano Benjamin

Netanyahu in un'intervista alla Cbs News, all'indomani della

visita di Donald Trump a Tel Aviv per celebrare l'accordo sulla

prima fase del suo piano in 20 punti per Gaza. "In primo luogo,

Hamas deve consegnare le armi", ha aggiunto Netanyahu. "In secondo luogo, bisogna assicurarsi che non ci siano fabbriche di armi all'interno di Gaza. Non ci deve essere contrabbando di armi a Gaza. Questa è la smilitarizzazione".

-foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).

✅ Fact Check FONTE VERIFICATA
