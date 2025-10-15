Netanyahu “Hamas si disarmi o si scatenerà l’inferno”

ROMA (ITALPRESS) - Se Hamas non rinuncerà alle armi "si scateneràl'inferno". Lo ha detto il primo ministro israeliano BenjaminNetanyahu in un'intervista alla Cbs News, all'indomani dellavisita di Dona...

-foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).