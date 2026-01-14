Nessun addio, Petta resta al Gela e pensa anche al prolungamento del contratto

Le sirene dalla Puglia non sono state accolte. Il presidente Vittoria ed il ds Lo Bianco gli hanno proposto il rinnovo, dimostrandogli stima professionale.

Gela. Andrea Petta non lascerà il Gela ma anzi potrebbe prolungare il contratto. Il difensore palermitano era stato corteggiato dal Bisceglie, capolista del torneo di Eccellenza pugliese. Il giocatore ci ha pensato ma a stopparlo è stato il presidente Toti Vittoria ed il diesse Aurelio Lo Bianco, che lo hanno non solo blindato ma hanno iniziato a parlare del futuro e di un eventuale prolungamento del contratto.

Una buona notizia per il club ed i tifosi. Petta è un perno della difesa del Gela, persona positiva e leader anche nello spogliatoio insieme a Bollino e Maltese. Puntare sul presente e sul futuro sul calciatore è la dimostrazione di voler iniziare un progetto a medio termine. Domenica però contro il Messina non ci sarà per squalifica.

Pronta la promo per studenti: in curva con 3 euro. La partita inizierà alle 15.00.