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Nepal, sale a 389 il bilancio delle vittime

KATHMANDU (NEPAL) (ITALPRESS) - E' salito a 389 il numero dei morti accertati dopo la vasta frana che ha colpito il Nepal. Lo riferisce la polizia locale, impegnata con oltre 8.300 agenti nelle zone c...

A cura di Redazione Redazione
27 agosto 2026 22:53
Nepal, sale a 389 il bilancio delle vittime -
Italia
Italpress
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KATHMANDU (NEPAL) (ITALPRESS) - E' salito a 389 il numero dei morti accertati dopo la vasta frana che ha colpito il Nepal. Lo riferisce la polizia locale, impegnata con oltre 8.300 agenti nelle zone colpite dal disastro per le operazioni di ricerca, soccorso e assistenza. Le squadre di soccorso hanno tratto in salvo 466 feriti e continuano a percorrere le rive del fiume Bhote Koshi colpite dall'alluvione per localizzare le persone disperse.

(ITALPRESS).

-Foto Ipa Agency-

Fact Check

Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

Fonte:

Verificato il: 27 agosto 2026

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