Nel nisseno aperto al traffico il ponte ad arco SS 640

CALTANISSETTA (ITALPRESS) & Anas oggi ha aperto al traffico il ponte ad arco a via inferiore San Giuliano sulla carreggiata in direzione Agrigento della nuova SS 640 & degli Scrittori& Alla cerimonia di apertura hanno preso parte

CALTANISSETTA (ITALPRESS) – Anas oggi ha aperto al traffico il ponte ad arco a via inferiore San Giuliano sulla carreggiata in direzione Agrigento della nuova SS 640 “Strada degli Scrittori”. Alla cerimonia di apertura hanno preso parte tra gli altri: il Vicepresidente del Consiglio e Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini; l’Amministratore Delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme; il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani; il Sindaco della città di Caltanissetta, Walter Tesauro.

L’AD di Anas, Claudio Andrea Gemme, nel corso della cerimonia, ha dichiarato: “Ringrazio tutti quanti hanno contribuito alla realizzazione di questo ponte avveniristico di altissimo pregio, qualità e affidabilità. Una nuova opera, possiamo dire che da oggi si riscrive la storia della viabilità fra Agrigento-Caltanissetta. Con 28 chilometri di nuovissimo tracciato di strada extraurbana principale e un investimento complessivo di oltre un miliardo di euro. Da tanti anni questa infrastruttura attendeva di essere messa al servizio della collettività siciliana. Oggi siamo qui a testimoniare che, grazie al lavoro e all’impegno di tutti, abbiamo potuto superare una situazione di crisi che fino a qualche anno fa non sembrava potesse essere sovvertita”.

Il ponte, di particolare valenza tecnica e paesaggistica, ha una lunghezza di 170 metri e darà continuità alla carreggiata stradale fino all’imbocco lato A19 della galleria Caltanissetta, in Sicilia la più lunga e più dotata di tecnologie, di recente aperta nella sua configurazione definitiva. La sezione stradale del ponte San Giuliano prevede 2 corsie da 3,75 metri, due banchine di larghezza costante 1,75 e 1,25 metri, oltre a due fasce di larghezza 0.75 metri per l’alloggiamento delle barriere laterali.

L’impalcato è del tipo misto in acciaio-calcestruzzo ed è costituito da due travi catena in acciaio corten. Il peso totale della carpenteria metallica è pari a circa 2000 tonnellate. La sua realizzazione ha comportato un investimento netto di 12 milioni di euro. Con il ponte San Giuliano è stato aperto al traffico l’ultimo chilometro della SS 640 che comprende anche il viadotto Busita 1 sx (224 m), la Galleria naturale San Filippo sx (210 m) e il viadotto San Filippo Neri sx (176 m).

A partire da oggi saranno resi percorribili, nella configurazione di progetto a doppia carreggiata con sezione stradale tipo B (strada extraurbana principale), tutti i 28 km del secondo lotto dei lavori di ammodernamento della SS 640 “Strada degli Scrittori”, che completano l’itinerario Agrigento-Caltanissetta, dal km 9,800 (alle porte della città di Agrigento), al km 69 (svincolo di Caltanissetta con l’autostrada A19 “Palermo-Catania”).

I lavori di realizzazione di questo lotto hanno consentito l’adeguamento a quattro corsie del tratto dal Km 44 all’innesto con l’autostrada A19 “Palermo-Catania”, con un investimento complessivo di un miliardo e venticinque milioni di euro. Il nuovo tratto comprende: 6 svincoli; 4 gallerie naturali, delle quali la più lunga misura circa 4 km; 5 gallerie artificiali; 13 viadotti. La nuova SS 640 abbatte i precedenti tempi di percorrenza fra le città di Agrigento e Caltanissetta; ottimizza i collegamenti fra i loro rispettivi hinterland. Migliora la connessione fra Agrigento e l’autostrada A19. Dona all’utenza in transito un collegamento rapido, sicuro ed efficiente in un tratto nevralgico per la Sicilia.

Il progetto viene portato a termine in occasione dell’evento “Agrigento Capitale della Cultura” e a ridosso dell’esodo estivo. Per l’ultimazione dei lavori nell’intero lotto restano da completare lo svincolo con l’A19 e alcune lavorazioni residue comprendenti opere idrauliche, riconfigurazioni morfologiche, stesa dello strato di usura su alcuni tratti, segnaletica. Tali lavorazioni potranno comportare localizzate e temporanee limitazioni del traffico, comunque non causeranno particolari disagi agli utenti.

Il Responsabile del Procedimento dell’intervento è l’Ingegnere Luigi Mupo, il Coordinatore dell’Alta Sorveglianza è l’Ingegnere Giuseppe Salvia, entrambi in forza ad Anas. Per il superamento di gravi problematiche che avevano comportato il blocco totale dei lavori e prefiguravano la risoluzione del contratto di appalto, nell’aprile 2021 è stato nominato un Commissario Straordinario di Governo, l’Ingegnere di Anas Raffaele Celia, che ha operato all’unisono con la stazione appaltante per il raggiungimento del risultato odierno.

LE PAROLE DI SCHIFANI

“La realizzazione del raddoppio di un’arteria strategica come la “Strada degli scrittori” rappresenta un risultato importante per il miglioramento della viabilità interna della Sicilia, riducendo notevolmente i tempi di collegamento tra i territori di Agrigento, Caltanissetta e l’autostrada A19, garantendo anche maggiore sicurezza e fruibilità”. Lo sottolinea il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, intervenendo alla cerimonia di apertura al traffico del ponte ad arco San Giuliano sulla nuova SS 640 “Strada degli Scrittori”. Presenti, tra gli altri, il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, l’amministratore delegato di Anas Claudio Andrea Gemme e i sindaci di Agrigento e Caltanissetta, rispettivamente Francesco Micciché e Walter Tesauro.

“La nostra Isola – ha proseguito Schifani – si avvia, nel giro di pochi anni, a non essere più un territorio perduto nel Sud dell’Europa. E questo anche grazie al Ponte sullo Stretto. Quanti sono contrari al Ponte dicono che sarà una cattedrale nel deserto, perfettamente inutile perché disperso nella incapacità infrastrutturale della Sicilia. Ma non sarà così, perché in Sicilia c’è un risveglio delle infrastrutture, dell’attenzione delle istituzioni per questo settore. Un’attenzione che oggi trova il suo momento magico in questa inaugurazione, che non è casuale ma si inserisce in un progetto più ampio. Quella che inauguriamo oggi è un’opera strategica che fa parte di un piano più vasto, che vede governo regionale e governo nazionale alla pari su un percorso condiviso di lealtà e collaborazione, anche personale. Ringrazio Anas, le imprese e tutte le istituzioni, a cominciare proprio dal ministro Salvini, per il lavoro prezioso, costante e condiviso, nel segno di un’attenzione concreta verso il territorio”.

– Foto Ufficio stampa Anas –

(ITALPRESS)