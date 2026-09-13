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Nave iraniana colpita nello Stretto di Hormuz, un morto e tre feriti

ROMA (ITALPRESS) - Una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite nell'attacco a una nave iraniana nello Stretto di Hormuz. Lo ha reso noto Amir Teymouri, governatore di Qeshm. "Una nave mercanti...

A cura di Redazione Redazione
13 settembre 2026 10:00
Nave iraniana colpita nello Stretto di Hormuz, un morto e tre feriti -
Italia
Italpress
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ROMA (ITALPRESS) - Una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite nell'attacco a una nave iraniana nello Stretto di Hormuz. Lo ha reso noto Amir Teymouri, governatore di Qeshm. "Una nave mercantile è stata colpita intorno alle 5:00 di questa mattina (le 3:30 in Italia) al largo delle isole di Hengam e Qeshm. Una persona è rimasta uccisa e altre tre ferite", ha dichiarato, secondo quanto riportato della televisione di Stato.

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).

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Verificato il: 13 settembre 2026

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