"Natale Insieme", giovani e associazioni per allietare le feste: doni ai più piccoli

Durante la giornata sono stati donati regali ai bambini presenti

Gela. Un pomeriggio di condivisione autentica, sorrisi e solidarietà ha animato l’iniziativa “Natale Insieme”, una giornata pensata per stare accanto ai bambini e alle famiglie seguite dai Servizi Sociali del Comune, trasformando il Natale in un momento concreto di vicinanza e comunità. L’evento è stato reso possibile dal lavoro del settore comunale servizi sociali retto da Valeria Caci, con un ringraziamento particolare al gruppo Pal, che con professionalità e sensibilità accompagna quotidianamente le famiglie più fragili del territorio e la commissione servizi sociali presieduta da Lorena Alabiso. Un supporto è arrivato dal consigliere Lucia Lupo. Fondamentale il contributo delle associazioni coinvolte, a partire dal Kiwanis Club, presieduto da Andrea Emmanuello, da sempre impegnato nella tutela dell’infanzia, dall’associazione Operai della Mèsse Odv, il ‘Paese delle Meraviglie’ e dal protagonismo dei giovani delle associazioni Evos e Orizzonte Europa, che hanno dimostrato come l’impegno civico delle nuove generazioni possa tradursi in azioni concrete e significative. Durante la giornata sono stati donati regali ai bambini presenti: alcuni di questi doni sono stati acquistati grazie al ricavato del torneo sportivo “Christmas League”, svoltosi nei giorni precedenti, a dimostrazione di come sport, solidarietà e comunità possano intrecciarsi in un unico gesto di attenzione verso gli altri. Natale Insieme non è stato soltanto un momento di festa, ma di inclusione costruita attraverso la collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini. Un’iniziativa che lascia un segno e che ricorda come il Natale, prima di tutto, sia prendersi cura degli altri.