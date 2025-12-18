Natale in corsia , tra musica e solidarità per gli studenti della Romagnoli

Torna il tradizionale appuntamento per la sezione musicale del plesso Romagnoli.

Gela. Anche quest’anno l’Istituto Romagnoli-Solito, con i docenti di musica e di strumento e con i suoi studenti, ha portato la magia del Natale nel cuore dell’Ospedale Vittorio Emanuele, regalando un’esperienza intensa ed emozionante a pazienti, operatori sanitari e familiari.

Scuola e ospedale si sono incontrati ancora una volta per affermare una comune appartenenza alla comunità cittadina, unite dalla stessa missione: la cura e il servizio all’altro. La musica, linguaggio universale, ha saputo abbattere le distanze e trasformare i reparti in luoghi di condivisione e speranza.

Vivere insieme le tradizioni natalizie rafforza una collaborazione già preziosa e ne fa un segno concreto dei valori irrinunciabili di dignità, solidarietà e attenzione alla persona umana nella sua interezza, ricordando a tutti che il Natale è soprattutto incontro, dono e umanità.