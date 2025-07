"Nasce l'alternativa a Schifani", Donegani: "Partiamo dalla sanità, possiamo farcela"

L'esponente di "Progressisti e Rinnovatori" ha accolto le parole del coordinatore regionale M5s Nuccio Di Paola e le ha rilanciate

Gela. La manifestazione regionale di ieri, a Palermo, a supporto di una "sanità per tutti", ha di fatto sancito un primo passo verso l'unità del campo progressista e civico. "È l'alternativa al governo Schifani", come ha detto dal palco il segretario regionale di "PeR", Miguel Donegani. L'esponente di "Progressisti e Rinnovatori" ha accolto le parole del coordinatore regionale M5s Nuccio Di Paola e le ha rilanciate. "Contro tutte le clientele che danneggiano la sanità e i cittadini - ha continuato - chiediamo di applicare la legge per abbattere le liste di attesa e di stare vicini ai cittadini, anche con sportelli sul territorio, come gratuitamente fa PeR". Donegani ha ribadito la piena collaborazione con il gruppo di "Controcorrente" e con "Sinistra futura" e ha sostenuto espressamente l'esigenza "dell'unità di tutte le forze del centrosinistra". A livello regionale, "PeR" accoglie l'azione volta a strutturare un campo politico diverso da quello del centrodestra del governo mentre sul piano locale il gruppo rimane, allo stato, opposizione al "modello Gela", con gran parte delle forze progressiste che si rivedono nell'alternativa.