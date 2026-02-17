Napoli Challenge, pioggia di medaglie per il Sakura Team

La spedizione brilla, fra le concorrenti, e porta a Gela numerose medaglie prestigiose.

Gela. Giganteggia, in occasione del Napoli Challenge, il Sakura Team, collettivo gelese. La spedizione brilla, fra le tante concorrenti della competizione di caratura nazionale che ha visto sfidarsi i migliori atleti della penisola, e porta a Gela numerose medaglie prestigiose.

Il capitano, Vincenzo Lombardo, ha guidato il gruppo conquistando un prezioso argento nella categoria cinture blu pesi medi (Gi). Prestazione maiuscola, tra le cinture blu, anche per ​Gaetano Bonini, che ha centrato una doppietta pesantissima vincendo l’oro nel Gi e l’argento nel No-Gi. Protagonista nei pesi massimi (cinture bianche) Gabriele Canotto, che ha conquistato l'oro nel Gi vincendo una finale diretta, aggiungendo al palmarès anche un argento. Un meritato bronzo, invece, per Cristoforo Terlati in una delle categorie più affollate del torneo, quella delle cinture bianche pesi medi. ​