Musumeci “La Sicilia è fondata su un sistema clientelare, chi lo accetta è complice” / Video

PALERMO (ITALPRESS) & & in giro tanta ipocrisia: la Sicilia è fondata su un sistema clientelare e sul consociativismo parlamentare, lo diceva Giuseppe Alessi parlando nell& dopoguerra& Così il ministro della Protezion

PALERMO (ITALPRESS) – “Vedo in giro tanta ipocrisia: la Sicilia è fondata su un sistema clientelare e sul consociativismo parlamentare, lo diceva Giuseppe Alessi parlando nell’immediato dopoguerra”. Così il ministro della Protezione civile e delle Politiche per il mare, Nello Musumeci, a margine del convegno ‘3 anni di governo Meloni. 3 anni di risultati’ al Palermo Marina Yachting. “Il problema è capire se si accetta questo sistema, diventandone quindi complici, o se ci si mette di traverso e si viene isolati, si diventa divisivi: questa è la tara che purtroppo si porta dietro la politica in Sicilia”, continua Musumeci.

IL VIDEO

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).