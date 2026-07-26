Tecnologia e ricerca per le Mura Timoleontee di Gela: il progetto dell'Università di Messina con la University of South Florida per monitorare il sito archeologico.

Gela - Le nuove tecnologie in aiuto delle Mura Timoleontee di Capo Soprano, grazie al progetto dell'Università di Messina che ha coinvolto la University of South Florida.

Le Mura Timoleontee sono uniche nel mondo occidentale perché realizzate in mattoni crudi, e rappresentano una straordinaria testimonianza dell'architettura militare greca del IV secolo a.C.

L'incontro, svolto nella suggestiva cornice delle Mura Federiciane, è stato promosso dalla FIDAPA di Gela – presieduta da Giusi Rinzivillo Ragona – su iniziativa del direttore del Parco Archeologico Ennio Turco. Al centro, il nuovo progetto di ricerca guidato dalla professoressa Caterina Ingoglia dell'Università di Messina, che punta a una documentazione scientifica completamente aggiornata del monumento.

Determinante l'apporto tecnologico del professor Davide Tanasi, dell'University of South Florida, che attraverso scanner laser e fotogrammetria realizzerà un archivio digitale permanente delle Mura.

A dare una prospettiva internazionale all'iniziativa, l'intervento dell'ingegner Francesco Butera, presidente della Fondazione delle Città Murate e Fortificate del Mondo, rete di cui Gela fa parte.

Alla conferenza sono intervenuti anche l'assessore alla cultura Peppe Di Cristina, insieme ai rappresentanti dei club service Lions e il senatore Pietro Lorefice il quale, nel suo intervento, ha affermato che "ricerca, tecnologia e beni culturali possono diventare un motore di sviluppo e formazione per i territori."

Per l'assessore Di Cristina: "è stata una bella iniziativa, l'amministrazione comunale ha creduto sempre nella nostra storia. Oggi - in questo del convegno - possiamo contare su due eccellenze dell'archeologia come la professoressa Ingoglia e il professor Tanasi."