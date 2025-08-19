Municipale, dichiarato lo stato di agitazione: poche risorse e nessun riscontro dall'amministrazione

Le condizioni del corpo della polizia municipale sono allo stremo

Gela. Poche risorse a disposizione e turni sempre più lunghi per supplire alle carenze di organico, senza bloccare eventi e manifestazioni pubbliche. Gli agenti della municipale, attraverso i riferimenti sindacali Fp-Cgil Nicola Cannizzo e Monica Genovese, hanno proclamato lo stato di agitazione. Con una comunicazione indirizzata alla prefettura di Caltanissetta richiedono la convocazione del tavolo di raffreddamento. Dall'amministrazione comunale, a oggi, non sono arrivati riscontri neanche rispetto al pagamento del Pems. Gli agenti proclamano lo stato di agitazione, con l'astensione dalle ore di lavoro straordinario. Senza riscontri nella fase di raffreddamento, si procederà con una giornata di sciopero. Le condizioni del corpo della polizia municipale sono allo stremo, i pensionamenti si fanno sentire e non c'è stato alcun ricambio, bloccato adesso anche dal dissesto comunale.