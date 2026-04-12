Motociclisti e volontari a sostegno dei bambini in difficoltà

Un corteo colorato e solidale che ha unito la passione per le due ruote alla volontà concreta di aiutare il prossimo

Gela. Si è svolta ieri mattina la “Pasqua Solidale”, l’iniziativa benefica che ha visto motociclisti e volontari uniti per portare sorrisi ai bambini della missione delle Suore Carmelitane presso Marina di Acate. Un evento all’insegna della solidarietà e della condivisione, che ha trasformato una semplice mattinata in un momento di grande valore umano. L’iniziativa è stata organizzata da Angeli in Moto, *Benelli Gruppo Gela* e Ordine di Malta – Corpo Italiano di Soccorso, Gruppo Gela, realtà che hanno collaborato per realizzare il “Tour della Solidarietà”, con l’obiettivo di donare uova di Pasqua ai bambini e regalare loro attimi di gioia in vista delle festività pasquali. Il raduno si è svolto presso Giemme Motor, in via G. Cascino 40-42 a Gela, da dove i partecipanti sono partiti alle ore 9 in direzione Marina di Acate. Un corteo colorato e solidale che ha unito la passione per le due ruote alla volontà concreta di aiutare il prossimo. Grande la partecipazione e l’entusiasmo dei volontari, che hanno dimostrato ancora una volta come la collaborazione tra associazioni e cittadini possa generare iniziative significative per il territorio. La consegna delle uova di Pasqua ai bambini della missione delle Suore Carmelitane ha rappresentato il momento più emozionante della giornata, caratterizzato da sorrisi, abbracci e gratitudine. Gli organizzatori hanno espresso soddisfazione per la riuscita dell’evento, sottolineando l’importanza di continuare a promuovere iniziative solidali capaci di coinvolgere la comunità e sostenere chi ha più bisogno. La “Pasqua Solidale” si conferma così un appuntamento importante, dove la solidarietà viaggia su due ruote e arriva dritta al cuore.