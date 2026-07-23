Quotidiano di Gela

Marchi, la CGIL: "Vittima dell'indifferenza dello Stato"

La CGIL denuncia: la morte del vigile del fuoco Alessandro Marchi non è una fatalità. Stato e Regione indifferenti. Emergenza incendi e sicurezza lavoro al centro.

A cura di Vincenzo Di Dio Vincenzo Di Dio
23 luglio 2026 08:31
Marchi, la CGIL: "Vittima dell'indifferenza dello Stato" -
Caltanissetta
Attualità
Condividi

Caltanissetta - La morte di Alessandro Marchi, il vigile del fuoco morto ieri dopo un improvviso malore mentre lavorava allo spegnimento di un vasto rogo a San Cataldo, non è una fatalità. Per CGIL e FP CGIL è la tragica conseguenza di uno Stato e di una politica regionale che da anni antepongono il profitto alla sicurezza dei lavoratori.

"Non possiamo più accettare il silenzio e l'indifferenza", scrivono la segretaria generale Rosanna Moncada e il segretario della FP CGIL Sandro Pagaria. La Sicilia brucia ogni estate in un'emergenza climatica ormai cronica, ma il sistema resta impreparato, sotto organico, con vigili costretti a turni massacranti e temperature proibitive.

Il sindacato chiede investimenti strutturali urgenti, un piano straordinario di assunzioni e mezzi più sicuri. "Il lavoro deve essere sinonimo di sicurezza e dignità, mai di morte".

La CGIL esprime cordoglio alla famiglia Marchi, ma trasforma il lutto in denuncia politica. Perché dietro ogni morte sul lavoro c'è una responsabilità che qualcuno deve assumersi.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela